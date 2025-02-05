USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Япония везет своих суперзвезд в Баку

Отдел спорта
13:35 1893

С 14 по 16 февраля в Баку пройдет турнир «Большого шлема» по дзюдо. В престижном соревновании ожидается участие более 280 спортсменов и спортсменок из 39 стран.

Сборная Азербайджана на правах хозяев выставит расширенный состав, состоящий из примерно 40 спортсменов и спортсменок. Правда, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, пока только набирающие форму, в Баку не выступят. 

Зато сразу двух олимпийских чемпионов привезет в Азербайджан сборная Японии. Для них это будет первое соревнование после Олимпиады в Париже. 

На татами на Национальной гимнастической арене выйдут олимпийская чемпионка Токио-2020 и 3-кратная чемпионка мира Нацуми Цунода, а также олимпийская чемпионка Парижа-2024 и 4-кратная чемпионка мира Ута Абе. Кроме того, в Баку приедут серебряный призер Игр в Париже Санширо Мурао и бронзовый призер прошлогодней Олимпиады Рюдзю Нагаяма. Всего в состав сборной Японии войдут 19 дзюдоистов и дзюдоисток.

Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
13:51 2357
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8904
Турция о встрече Трампа с Путиным
Турция о встрече Трампа с Путиным
15:21 342
Ильхам Алиев выразил соболезнования
Ильхам Алиев выразил соболезнования
15:04 789
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
14:56 916
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
14:18 1586
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
14:13 1572
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 3883
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 5408
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
13:48 2936
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
13:46 883

ЭТО ВАЖНО

Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
13:51 2357
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8904
Турция о встрече Трампа с Путиным
Турция о встрече Трампа с Путиным
15:21 342
Ильхам Алиев выразил соболезнования
Ильхам Алиев выразил соболезнования
15:04 789
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
14:56 916
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
14:18 1586
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
14:13 1572
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 3883
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 5408
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
13:48 2936
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
13:46 883
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться