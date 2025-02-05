Япония везет своих суперзвезд в Баку

С 14 по 16 февраля в Баку пройдет турнир «Большого шлема» по дзюдо. В престижном соревновании ожидается участие более 280 спортсменов и спортсменок из 39 стран.

Сборная Азербайджана на правах хозяев выставит расширенный состав, состоящий из примерно 40 спортсменов и спортсменок. Правда, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, пока только набирающие форму, в Баку не выступят.

Зато сразу двух олимпийских чемпионов привезет в Азербайджан сборная Японии. Для них это будет первое соревнование после Олимпиады в Париже.

На татами на Национальной гимнастической арене выйдут олимпийская чемпионка Токио-2020 и 3-кратная чемпионка мира Нацуми Цунода, а также олимпийская чемпионка Парижа-2024 и 4-кратная чемпионка мира Ута Абе. Кроме того, в Баку приедут серебряный призер Игр в Париже Санширо Мурао и бронзовый призер прошлогодней Олимпиады Рюдзю Нагаяма. Всего в состав сборной Японии войдут 19 дзюдоистов и дзюдоисток.