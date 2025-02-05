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Экс-министра приговорили к 27 годам

13:40 1292

Верховный суд Таджикистана вынес приговоры по делу о попытке государственного переворота. Фигурантам, в числе которых экс-министр иностранных дел Хамрохон Зарифи, назначили сроки от 18 до 27 лет, сообщает портал Asia Plus.

Самый большой срок — 27 лет лишения свободы — получил бывший глава МИД, а также экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Бывшего зампредседателя Демпартии, журналиста Ахмадшоха Комилзоду суд приговорил к 18 годам, заместителя председателя Социал-демократической партии, юриста Шокирджона Хакимова — к 18 годам, журналистку и племянницу Шокирджона Хакимова Рухшону Хакимову — к 8 годам.

Аресты чиновников Таджикистана начались в июне 2024 года. Asia Plus пишет, что власти официально не предоставляют информацию по этому делу, а судебные заседания проходят в закрытом режиме. Утверждается, что большинству предъявлены обвинения по ст. 305 (госизмена) и ст. 306 (захват власти), некоторым — по ст. 247 (мошенничество) и ст. 189 (разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана. Сами фигуранты отрицали вину и просили суд оправдать их.

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