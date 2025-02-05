Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»

Контакты России и США интенсифицировались по «линии отдельных ведомств».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать другого», — сказал представитель Кремля журналистам.

Так он отвечал на вопрос о словах Трампа, который заявил, что США проводят активные переговоры как с Россией, так и с Украиной.