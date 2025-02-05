Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL

Кремль не комментирует предварительный отчет Минтранса Казахстана о расследовании крушения самолета AZAL, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с должным вниманием будут его изучать. Из Администрации президента РФ эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о пассажирском самолете Embraer 190, выполнявшем рейс Баку—Грозный 25 декабря и сбитом над Грозным системой ПВО России.