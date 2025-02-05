Ядерная шутка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снова заговорил о ядерном оружии. В интервью американскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, что, мол, если не хотите принимать Украину в НАТО, то дайте нам ядерное оружие, чтобы мы могли сдерживать Россию. В Москве, разумеется, не оставили это заявление без внимания. И все это происходит на фоне туманных разговоров о возможности мирного урегулирования, на котором настаивает президент США Дональд Трамп. Трудно сказать, в каких целях Зеленский снова вспомнил о ядерной бомбе. Если с целью в очередной раз позлить Москву, которая ожидаемо ухватилась за это заявление как за доказательство «невменяемости» украинского лидера, то цель достигнута. В Кремле очень внимательно и болезненно относятся к подобным заявлениям. Достаточно вспомнить, что выступая в день начала СВО в феврале 2022 года, Владимир Путин в качестве одного из обоснований начала военных действий привел цитату из речи Зеленского незадолго до этого на Мюнхенской конференции по безопасности, когда тот публично пожалел о том, что в свое время Украина после выхода из СССР отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании по Будапештскому меморандуму от декабря 1994 года.

Если же Зеленский, который не может не понимать, что никакого ядерного оружия США ему никогда не дадут, бросил эту фразу в интервью в порыве запальчивости или, хуже того, шутки, то это все равно как если шутить со службой безопасности аэропорта, - скажем, отвечая на вопрос, «везете ли вы опасные предметы», сказать, что у вас в багаже бомба с часовым механизмом. Разденут догола, обыщут и вы опоздаете на самолет. Потому что есть места, где шуток не понимают от слова совсем. Украинский лидер уже не в первый раз в той или иной форме поднимает эту тему. Более того, на разных политических уровнях периодически поднималась тема о возможности возобновить работы по созданию собственного ядерного оружия для Украины. В частности, в прошлом году в прессу утек некий документ из Минобороны, где говорилось, что простейшее ядерное устройство может быть разработано в течение нескольких месяцев. В конце концов, «грязная бомба» из радиоактивных материалов может быть изготовлена вообще практически в сарае. Тогда это наделало много шума, и МИД Украины был вынужден опровергать слухи. Хотя нельзя исключать, что утечка была преднамеренной – чтобы впечатлить союзников и попугать Москву. «Ядерная ностальгия» Киева понятна: после распада СССР Украина, по факту, становилась третьим в мире государством по размерам ядерного арсенала. Хотя рычаги управления им никогда не находились в Киеве, они оставались в Москве. Кстати, по крайней мере одна 30-метровая командная шахта (для управления пуском МБР, но секретные коды все равно в Москве были) так и осталась нетронутой и не разрушенной, сохранившись почти в том же виде, в каком она была построена в 1979 году. Оценки оставшегося после распада СССР ядерного арсенала разнятся, что в свою очередь, порождает периодически слухи о том, что не весь он мог быть уничтожен в свое время или передан России. Помимо нескольких десятков межконтинентальных баллистических ракет, в Украине оказались тысячи «тактических» советских ядерных устройств, разработанных для использования непосредственно на поле боя. Количество тактического ядерного оружия разные источники оценивали в 2800-4200 единиц. Радиус действия составлял от 100 до 1000 км. По идее, все они должны были быть переданы России. Но были ли?

Также по разным оценкам, после 1991 года на территории Украины оставалось более 1700 единиц стратегического ядерного оружия (по некоторым данным, до 1900 стратегических ядерных боеголовок), а также более 170 межконтинентальных ракет и еще более 40 стратегических бомбардировщиков. Все эти боеголовки были переданы в Россию, а пусковые шахты (16 штук) демонтированы. Также к 2010 году Украина, выполнив взятые на себя ранее обязательства, вывезла со своей территории весь высокообогащенный уран. В отличие от стратегического ядерного оружия, простейшие (тактические) ядерные устройства не требуют сложных систем хранения и обслуживания. При том что одним из аргументов в пользу отказа от стратегических ядерных арсеналов было то, что нищей Украине после распада СССР было тяжело потянуть такие расходы. Тактические же ядерные боеприпасы могут храниться десятилетиями с минимальными затратами. И, между прочим, в начале 1990-х на Украине были достаточно влиятельные политические силы, которые возражали против передачи тактического ЯО Москве. Оно хранилось на объектах по всей Украине, больше всего в Крыму. В ряде случаев были отмечены попытки на местах остановить его передачу в Россию. Окончательное решение принял тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Обладает ли сейчас Украина технологическими возможностями создать ядерное оружие? Научная, промышленная и сырьевая база для самостоятельного развития ядерного потенциала имеется как для разработки тактического, так и стратегического ядерного оружия. Следует учесть также, что в Украине расположены девять полигонов захоронения ядерных отходов, содержащих 42 миллиона тонн радиоактивных отходов, плюс ряд заброшенных баз ракетных частей, которые теоретически можно было бы восстановить, но это вряд ли сейчас Киеву по карману.