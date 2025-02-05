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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

ХАМАС обратился к Трампу

14:03 1221

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа отказаться от своих заявлений об установлении Вашингтоном контроля над сектором Газа и переселении проживающих в анклаве палестинцев в арабские страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

«Мы призываем американскую администрацию и президента Трампа отказаться от своих безответственных заявлений, противоречащих международным нормам и [нарушающих] естественные права нашего палестинского народа на свою землю», - отмечается в заявлении.

ХАМАС также обратился к ООН, Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества с призывом провести экстренные заседания «для рассмотрения этих представляющих опасность заявлений», а также «занять твердую и историческую позицию».

Трамп заявил 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.

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