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Парламент Грузии прервал полномочия 49 депутатов-оппозиционеров

14:04 1004

Парламент Грузии, в который входит 150 депутатов, на пленарном заседании прекратил полномочия 49 парламентариев, избранных от оппозиционных партий, передает Интерфакс.

Депутаты от оппозиционных партий – «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» сразу же после состоявшихся 26 октября прошлого года парламентских выборов обратились с заявлением в парламент о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. Они объяснили свое решение тем, что выборы были «сфальсифицированы» властями.

Еще одна оппозиционная партия «За Грузию», также прошедшая в парламент и получившая 12 депутатских мандатов, заявления в парламент о сложении полномочий не направляла. Вместе с тем партия «За Грузию», лидером которой является бывший премьер-министр Гиоргий Гахария, не участвует в парламентской деятельности.

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