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Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ

14:13 1585

Утром 5 февраля жители Астрахани начали массово жаловаться на запах газа, который ощущается во всех районах города. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил наличие проблемы. «С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах», — написал Бабушкин в телеграм-канале. По его словам, причина этого — запуск в работу установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) после атаки украинских беспилотников.

«Сейчас идет процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения. <…> Во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается, как и на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь», — пояснил Бабушкин. Он добавил, что «природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве», а ситуация с его распространением в городе может повториться в ближайшие дни «до выхода завода на плановый режим работы».

Между тем, как рассказали местные жители, в городе очень тяжело дышать. «Астматики не выпускают дыхалку изо рта. До 112 невозможно дозвониться», — отметил один из собеседников издания.

Украинские беспилотники атаковали Астраханский ГПЗ рано утром 3 февраля. Предприятие принадлежит «Газпрому» и ежедневно перерабатывает более 8 тыс. тонн газового конденсата. Оно выпускает бензин и дизтопливо, а также является главным в России производителем серы для взрывчатки.

По словам Бабушкина, получив сигнал о готовящейся атаке, на заводе были остановлены все производственные процессы, чтобы не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Сотрудников предприятия, по данным «ВЧК-ОГПУ», отправили в бомбоубежище. В результате удара на предприятии начался пожар, который быстро потушили, никто не пострадал.

Бабушкин отмечал, что Росприроднадзор и служба мониторинга ГПЗ каждые 20 минут берут пробы воздуха и анализируют их на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. «На текущий момент все соответствует установленным нормам», — писал губернатор накануне.

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