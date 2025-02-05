В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским

«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это российская сторона остается открытой для переговоров», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в первую очередь заинтересованность в переговорах должна идти из Киева: «Динамика развития событий на земле, динамика хода СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность таких переговоров должна демонстрироваться из Киева».

Пресс-секретарь президента России также назвал «пустыми словами» заявление президента Украины о том, что он готов к прямым переговорам с участием Владимира Путина, если другого варианта не будет. «Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», - сказал Песков, комментируя заявление Зеленского.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли Путин Зеленского врагом, Песков сказал, что «здесь не может и не должно быть места эмоциям, здесь должно быть место юридическому анализу и абсолютный прагматизм».

«Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит. Анализ с нашей стороны, который неоднократно был озвучен президентом Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже, несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров», - сказал представитель Кремля.