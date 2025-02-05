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Тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне извлекли из реки

14:25 386

Спасатели извлекли из реки Потомак тела всех 67 человек, погибших в авиакатастрофе у аэропорта Вашингтона 29 января, сообщает CNN.

Часть фрагментов пассажирского самолета и вертолет еще остаются в воде. Причины, по которым пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, остаются неясны. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), изучающий данные бортового самописца вертолета, уже дважды откладывал брифинг, на котором должен был сообщить о результатах предварительного расследования.

Анализ данных бортового самописца самолета Bombardier CRJ700, уже проведенный NTSB, показал, что нос лайнера поднялся прямо перед столкновением. «В какой-то момент, очень близко к удару, произошло небольшое изменение тангажа», — рассказал член NTSB Тодд Инман.

Согласно данным черного ящика Bombardier CRJ700, в момент столкновения самолет находился на высоте около 325 футов (99 метров), при этом, по данным авиадиспетчеров, Black Hawk не должен был подниматься выше 200 футов (60 метров). Как отмечает CNN, ключевой вопрос, на который должно ответить расследование, состоит в том, поднялся ли вертолет выше того уровня, на котором должен был совершать свой полет.

Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines («дочка» American Airlines), совершавший рейс из Уичито (Канзас) в Вашингтон, при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом, совершавшим учебный полет. В результате оба воздушных судна упали в реку. На борту самолета было 60 пассажиров и 4 члена экипажа, на борту вертолета находились трое военнослужащих. Все погибли.

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