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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Пентагон готовит планы вывода войск из Сирии

14:32 649

Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода из Сирии всех американских войск.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, президент США Дональд Трамп и близкие к нему представители вашингтонской администрации недавно выразили заинтересованность в полном выводе войск с территории страны. В связи с этим Пентагон начал готовить планы осуществления этого шага в течение 30, 60 или 90 дней.

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