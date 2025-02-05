Экс-дипломат Ибрагимов предстал перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Судебное рассмотрение назначено на 12 февраля.
Эмин Ибрагимов были задержан 12 июля прошлого года. Против него выдвинуто обвинение по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью на почве хулиганства) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана.