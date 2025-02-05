USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Рекордный спрос на золото

14:48 578

Спрос на золото в мире в 2024 году вырос до рекордного уровня на фоне масштабных закупок центральными банками разных стран и увеличения интереса со стороны инвесторов, говорится в ежегодном отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В 2024 году крупные центральные банки продолжили покупки драгоценного металла в резервы, а инвестиционный спрос увеличился. Цены на золото в 2024 году много раз обновляли рекорды. Сочетание рекордно высоких цен на золото и объемов покупок привело к росту общей стоимости спроса за год до рекордного значения $382 млрд, сообщили в WGC.

Общий объем покупок центральных банков в 2024 году вырос до 1045 тонн, из них 333 тонны было куплено в четвертом квартале. Крупнейшим покупателем среди центральных банков в 2024 году стал ЦБ Польши, который увеличил резервы золота на 90 тонн. Центральный банк Турции увеличил золотые резервы на 75 тонн, он стал вторым по величине нетто-покупателем золота среди центральных банков. Резервный банк Индии занял третье место (73 тонны против 16 тонн годом ранее), стабильно покупая золото каждый месяц, кроме декабря, говорится в отчете WGC.

Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
13:51 2378
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8917
Турция о встрече Трампа с Путиным
Турция о встрече Трампа с Путиным
15:21 381
Ильхам Алиев выразил соболезнования
Ильхам Алиев выразил соболезнования
15:04 819
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
14:56 942
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
14:18 1604
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
14:13 1592
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 3899
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 5412
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
13:48 2962
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
13:46 889

ЭТО ВАЖНО

Ядерная шутка Зеленского
Ядерная шутка Зеленского горячая тема
13:51 2378
Берегись автомобиля Иванишвили!
Берегись автомобиля Иванишвили! наша корреспонденция
03:56 8917
Турция о встрече Трампа с Путиным
Турция о встрече Трампа с Путиным
15:21 381
Ильхам Алиев выразил соболезнования
Ильхам Алиев выразил соболезнования
15:04 819
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
Благородная Россия изобличает коварный Израиль
14:56 942
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
В Кремле готовы вести переговоры с Зеленским
14:18 1604
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
Украинцы атаковали Астраханский ГПЗ: город окутал газ
14:13 1592
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 3899
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом
Президент Германии едет к Эрдогану за союзом наша корреспонденция
03:18 5412
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
Кремль об отчете Казахстана по самолету AZAL
13:48 2962
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
Кремль подтвердил слова Трампа: контакты с США «интенсифицировались»
13:46 889
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться