Рекордный спрос на золото

Спрос на золото в мире в 2024 году вырос до рекордного уровня на фоне масштабных закупок центральными банками разных стран и увеличения интереса со стороны инвесторов, говорится в ежегодном отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

В 2024 году крупные центральные банки продолжили покупки драгоценного металла в резервы, а инвестиционный спрос увеличился. Цены на золото в 2024 году много раз обновляли рекорды. Сочетание рекордно высоких цен на золото и объемов покупок привело к росту общей стоимости спроса за год до рекордного значения $382 млрд, сообщили в WGC.

Общий объем покупок центральных банков в 2024 году вырос до 1045 тонн, из них 333 тонны было куплено в четвертом квартале. Крупнейшим покупателем среди центральных банков в 2024 году стал ЦБ Польши, который увеличил резервы золота на 90 тонн. Центральный банк Турции увеличил золотые резервы на 75 тонн, он стал вторым по величине нетто-покупателем золота среди центральных банков. Резервный банк Индии занял третье место (73 тонны против 16 тонн годом ранее), стабильно покупая золото каждый месяц, кроме декабря, говорится в отчете WGC.