Благородная Россия изобличает коварный Израиль

«Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу. Много заслуживающих доверие утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, еще и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан. В планах же Израиля, как пишут эксперты и никто этого не опровергает, все-таки остаться на ливанской территории, и, конечно, сирийские Голаны», - считает Лавров.

По его словам, Голанские высоты с приходом президента США Дональда Трампа, который в свою первую каденцию официально провозгласил их частью Израиля, «тоже можно считать потерянной землей с точки зрения восстановления справедливости, с точки зрения арабо-израильского полноценного устойчивого регулирования».

Он добавил, что «администрация Трампа, по-моему, еще пока четко свою позицию на этот счет не изложила».

«Но мы помним, как, помимо признания израильскими Голанских высот, администрация Трампа выдвинула и продвигала другую инициативу, инициативу под названием, так сказать, «Авраамовы соглашения», в соответствии с которыми предлагалось поставить с ног на голову арабскую мирную инициативу 2002 года, которая предполагала создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН, и потом после этого нормализацию отношений всех арабов с Израилем. Это инициатива, кстати, она изначально [была идеей] короля Саудовской Аравии, она была одобрена не только Лигой арабских государств, но затем и Организацией исламского сотрудничества причем на саммите, который проходил в Тегеране. Так что можно сказать, что создание палестинского государства привело бы к нормализации отношений Израиля со всем исламским миром», - сказал Лавров.