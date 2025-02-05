В Гёйчае расчищают каналы от ила для орошения сельхозполей

В Гёйчае продолжаются работы по очистке оросительных каналов от ила для обеспечения эффективного орошения сельскохозяйственных земель. В рамках борьбы с паводками также проводится регулирование русел рек.

Управление эксплуатации гёйчайских водомелиоративных систем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) в 2025 году продолжает реализацию мелиоративных мероприятий, как и в предыдущие годы.

Гёйчайское управление обслуживает 26 568 га орошаемых пахотных земель, для которых используется три источника воды. Из них 7069 га получают оросительную воду через реку Гёйчай, 1607 га – из Екеханского водохранилища, а 17 892 га – из Ширванского оросительного канала. В прошлом году были очищены от ила все оросительные каналы, а также проведены текущие ремонтные работы на 24 гидротехнических сооружениях и 480 м бетонных каналов. В настоящее время продолжаются работы по очистке земляных каналов от ила, с целью подготовки к весенне-летнему орошению.

Кроме того, управление организует защиту населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от паводков. В ответ на паводки на реке Гёйчай ведется корректировка русла с использованием бульдозеров.

Гёйчайское управление также обеспечивает питьевой водой 43 пункта, включая городскую территорию Гёйчайского района. Водоснабжение осуществляется круглосуточно для 11 902 абонентов в городской зоне и 512 абонентов в населенных пунктах. Бесплатное водоснабжение предоставляется через общественные фонтаны, установленные в 35 местах.

Для обеспечения питьевой водой города используется насосная станция №1, расположенная в селе Поту, с перекачкой воды в резервуары на улицах Низами и Шахрияра. Сточные воды выводятся через сеть длиной 159 км и направляются на очистные сооружения с суточной производительностью 10 000 м³, расположенные в селе Шахадат.

В 2024 году в регионе было зафиксировано 343 аварии на водопроводных сетях и 261 авария на канализационных сетях. Все происшествия были оперативно ликвидированы аварийно-восстановительной бригадой.