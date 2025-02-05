Турция о встрече Трампа с Путиным

Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы уже в ближайшее время. Вероятно, до июня этого года. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu.

По его словам, Анкара рассчитывает на начало инициативы по прекращению войны в Украине в ближайшее время.

«Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней», - сказал глава турецкого МИД.