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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Турция о встрече Трампа с Путиным

15:21 391

Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы уже в ближайшее время. Вероятно, до июня этого года. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu.

По его словам, Анкара рассчитывает на начало инициативы по прекращению войны в Украине в ближайшее время.

«Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней», - сказал глава турецкого МИД.

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