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Как пользоваться приложением «Электронный рецепт»?

ликбез от специалиста Центра цифрового здравоохранения Минздрава
15:25 178

«Приложение «Электронный рецепт» предназначено для использования врачами, гражданами и фармацевтами в качестве единой системы, а процесс присоединения к этому приложению очень прост».

Об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, для этого достаточно загрузить мобильное приложение Reseptim на соответствующие мобильные устройства: «В целях обеспечения доступности мобильного приложения Reseptim на официальных интернет-ресурсах Министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az, www.e-health.gov.az) с января 2024 года размещены специальные переходы. Отсканировав QR-коды, указанные в этих ссылках, с помощью соответствующих мобильных устройств можно быстро загрузить мобильное приложение Reseptim. Доступ к мобильному приложению Reseptim осуществляется через «Цифровой вход» (Digital Login). После входа в приложение лицам, использующим функцию «Выбор профиля» (Profil Seçimi) для назначения электронного рецепта, необходимо выбрать соответствующий профиль врача или гражданина. Профиль для врачей позволяет им видеть все выписанные ими электронные рецепты, а также список пациентов, прошедших обследование».

С.Магеррамова сообщила, что если врач работает в нескольких медицинских учреждениях, то он должен выбрать текущее медицинское учреждение, в котором он выписывает рецепт, через функцию «Выбор профиля». Кроме того, мобильное приложение Reseptim также предоставляет врачам возможность фиксировать в электронных рецептах инструкции по применению лекарственных препаратов и ограничения по дозировке.

Когда граждане заходят в мобильное приложение Reseptim в качестве пациента, то они могут использовать такие функции, как просмотр списка врачей, выписавших им электронные рецепты, отслеживание выписанных рецептов, просмотр списка аптек, принимающих рецепты, а также использование системы поиска лекарств.

Эксперт отметила, что подробная информация о том, как пользоваться приложением, изложена в специальных видеоинструкциях: «Просмотр инструкций доступен по следующей ссылке: https://bit.ly/4hzwBI1».

Электронный рецепт, в отличие от традиционных рецептов, выписанных на бумаге, имеют ряд важных преимуществ, сказала Севиндж Магеррамова.

По ее словам, электронные рецепты не теряются, не повреждаются и защищены от возможных проблем, которые возникают с физическими носителями: «Все выписанные пациентам рецепты сохраняются в памяти системы, что обеспечивает доступность медицинской информации, а также позволяет более точно и эффективно назначать лечение пациентам. Внедрение электронных рецептов также способствует повышению прозрачности в этой сфере, предотвращая оборот незаконно ввезенных в страну лекарственных средств».

С.Магеррамова сообщила, что в системе «Электронный рецепт» указываются только те лекарственные препараты, которые были одобрены Тарифным советом и прошли государственную регистрацию: «Такой подход предотвращает продажу пациентам некачественных и просроченных лекарственных средств, а также гарантирует им получение безопасного лечения. Еще одним преимуществом приложения «Электронный рецепт» является то, что оно напоминает пациенту о времени приема назначенных лекарств. Для этого пациент должен зайти в мобильное приложение и одним кликом добавляет в календарь время приема назначенных лекарств. Уведомление отправляется на мобильное устройство через календарь во время приема лекарств».

Кроме того, эксперт отметила, что с помощью приложения «Электронный рецепт» можно определить молекулярный состав лекарств: «А это, в свою очередь, позволяет пациентам выбирать более доступные альтернативные варианты, делая процесс лечения более удобным как с экономической, так и с медицинской точки зрения».

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