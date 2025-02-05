Как пользоваться приложением «Электронный рецепт»?

«Приложение «Электронный рецепт» предназначено для использования врачами, гражданами и фармацевтами в качестве единой системы, а процесс присоединения к этому приложению очень прост». Об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, для этого достаточно загрузить мобильное приложение Reseptim на соответствующие мобильные устройства: «В целях обеспечения доступности мобильного приложения Reseptim на официальных интернет-ресурсах Министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az, www.e-health.gov.az) с января 2024 года размещены специальные переходы. Отсканировав QR-коды, указанные в этих ссылках, с помощью соответствующих мобильных устройств можно быстро загрузить мобильное приложение Reseptim. Доступ к мобильному приложению Reseptim осуществляется через «Цифровой вход» (Digital Login). После входа в приложение лицам, использующим функцию «Выбор профиля» (Profil Seçimi) для назначения электронного рецепта, необходимо выбрать соответствующий профиль врача или гражданина. Профиль для врачей позволяет им видеть все выписанные ими электронные рецепты, а также список пациентов, прошедших обследование». С.Магеррамова сообщила, что если врач работает в нескольких медицинских учреждениях, то он должен выбрать текущее медицинское учреждение, в котором он выписывает рецепт, через функцию «Выбор профиля». Кроме того, мобильное приложение Reseptim также предоставляет врачам возможность фиксировать в электронных рецептах инструкции по применению лекарственных препаратов и ограничения по дозировке. Когда граждане заходят в мобильное приложение Reseptim в качестве пациента, то они могут использовать такие функции, как просмотр списка врачей, выписавших им электронные рецепты, отслеживание выписанных рецептов, просмотр списка аптек, принимающих рецепты, а также использование системы поиска лекарств. Эксперт отметила, что подробная информация о том, как пользоваться приложением, изложена в специальных видеоинструкциях: «Просмотр инструкций доступен по следующей ссылке: https://bit.ly/4hzwBI1».