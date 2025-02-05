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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Когда дубина не у тебя одного

война миров
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
15:26 2028

Китайская сторона ввела пошлины в размере 10% на импорт нефти и сельскохозяйственной техники из США. Помимо этого, действия китайской администрации затронули поставки американских угля и СПГ — тариф на них составляет 15%.

Вот за что уважаю Трампа, так это за последовательный интернационализм. Для него нет разницы кто ты – канадец, мексиканец или китаец, - каждый имеет полное право получить от него по голове тарифной дубиной.

Тарифные войны, изобретение начала XIX века, - инструмент хоть и порядком устаревший, а порой и вовсе трухлявый, но в качестве средства давления еще вполне применимый. К тому же он не требует особых навыков – повышай и будет тебе счастье. Но это только в том случае, если дубина у тебя одного. А вот если она есть и у твоего противника, то начинаются нюансы.

Для Трампа нет разницы кто ты – канадец, мексиканец или китаец, - каждый имеет полное право получить от него по голове тарифной дубиной

Китайский тарифный ответ – даже не ответ вовсе, а так, легкий щелчок по носу. Поставки американских энергоносителей в Китай достаточно скромные. А заявленное расследование китайскими властями деятельности корпорации Google и вовсе выстрел в воздух, поскольку она давно уже не работает с Китаем. Правда, Google получает прибыль с рекламы китайского бизнеса, а также владеет ОС Android, которая используется производителями КНР, так что зацепиться есть за что, но ни к каким серьезным последствиям для американского бигтеха это не приведет.

Иными словами, Пекин не стал драматизировать упражнения американского президента с тарифной дубиной, а продемонстрировал, что в эту забаву играть можно и вдвоем. И просто обозначил давление, оставив себе пространство для маневра в предстоящих переговорах.

Но китайцы не были бы китайцами, если бы в ходе легкого щелчка не продемонстрировали, что у них есть козыри и посерьезнее. И всего через несколько минут после того, как Трамп подписал постановление об увеличении тарифов на китайские товары, объявили о введении экспортного контроля на пять металлов, используемых в оборонной, энергетической и других отраслях промышленности.

Но китайцы не были бы китайцами, если бы в ходе легкого щелчка не продемонстрировали, что у них есть козыри и посерьезнее

Это вольфрам, в добыче и экспорте которого Китай доминирует и контролирует треть мирового рынка. Это индий, 70% мирового производства которого приходится на Пекин и который критически важен для оптоволоконных технологий.

А еще висмут, которого Китай производит 80% мирового объема, теллур – 75%. И молибден. В 2024 году Китай обеспечивал около 40% мирового производства молибдена, тогда как доля США составляла 12%. Такой вот тонкий намек, что Пекин может преподнести Вашингтону более чем неприятный сюрприз в сфере редкоземельных металлов, который аукнется большими проблемами для высокотехнологического производства в Штатах.

Редкоземельные металлы – это хит нынешней первой четверти XXI века, и останется таковым еще долгое время. Все современные передовые технологии основаны на их использовании, и тот, кто их контролирует, у того в руках ключи к новым разработкам. Время, когда кровью экономики была нефть, постепенно уходит в прошлое, уступая место редкоземельным металлам, без которых технологическое превосходство обеспечить нельзя, а технологическое лидерство попросту невозможно.

В 2024 году Китай обеспечивал около 40% мирового производства молибдена, тогда как доля США составляла 12%. Такой вот тонкий намек, что Пекин может преподнести Вашингтону более чем неприятный сюрприз

И борьба за их обладание или за льготный доступ к ним уже сформировали новый феномен международных отношений, который вполне можно назвать «редкоземельным фактором во внешней политике», который вполне объясняет некоторые кажущиеся абсурдными действия Трампа, в частности, его вожделения в адрес Гренландии и Канады. Или предлагаемую им сделку Киеву – «редкие металлы в обмен на поддержку».

Но тут есть один нюанс. У Китая преимущество в технологиях переработки редкоземельных руд в готовую продукцию. Пусть небольшое, американцы отстают здесь всего на пару-тройку лет, но все же. Но эту пару-тройку лет им важно продержаться. А значит, переговорам США-КНР обязательно быть.

Так что о жесткой конфронтации между Пекином и Вашингтоном при обмене ударами дубинок тарифных войн речь не идет. Стороны просто обозначают свои переговорные позиции, оставляя открытым коридор для договоренностей. В конце которого скажут: «Какая конфронтация, о чем вы? Мы пошутили – вы посмеялись, и теперь нам ничего не мешает и дальше идти вместе к сияющим вершинам взаимной прибыли».

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