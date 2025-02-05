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«Карабах» – «Ференцварош»: Кади – сюда, Жулио Ромао – туда

Отдел спорта
15:31 1027

Футбольный клуб «Карабах» расстался с бразильским полузащитником Жулио Ромао.

Контракт с 26-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Ромао выступал за чемпионов Азербайджана с 2022 года. Провел 120 матчей, забил 2 гола.

Сообщается, что отныне бразилец будет выступать за венгерский «Ференцварош». Напомним, вчера из будапештского клуба в «Карабах» перешел Кади, ранее уже выступавший за агдамскую команду.

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