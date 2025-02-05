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Смотрины азербайджанского туризма в Турции

почти официоз
Айдын Керимов, собкор, Стамбул
15:48 894

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на Международной восточно-средиземноморской выставке туризма и путешествий EMITT 2025 в Стамбуле.

Как сообщает haqqin.az, на национальном стенде представлены 10 ведущих компаний местной туристической индустрии, а также ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В рамках мероприятия посетители могут получить подробную информацию о туристических продуктах и видах туризма в Азербайджане, в частности, о гастротуризме, виноделии, зимнем туризме, горнолыжных центрах, а также образцах материального культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, организованы встречи в формате B2B с представителями туристической отрасли Турции и других стран, что способствует укреплению международного сотрудничества и развитию новых деловых связей.

В ежегодной международной выставке EMITT 2025, которую признали одной из 5-и ведущих выставок туристической индустрии в мире, принимают участие 95 стран. 

Следует отметить, что Турция находится на втором месте по числу граждан зарубежных стран, посетивших Азербайджан в 2024 году. В прошлом году страну посетил 426 тысяч 241 турист из Турции, что на 13% больше, чем в 2023 году.

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