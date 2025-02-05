В Беларуси зафиксированы случаи активной вербовки в российскую армию через соцсеть «ВКонтакте», пишет телеграм-канал NEXTA.

Могилёвские правозащитники из организации MAYDAY TEAM сообщают о том, что пользователи платформы получили несколько предложений от российских рекрутёров, в которых мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет предлагаются российское гражданство, финансовые выплаты и земельные участки. Эта реклама была показана в местных сообществах не менее четырёх раз.

Тем временем, несмотря на привлекательные условия, в социальных сетях появляются отчёты российских военнослужащих, которые жалуются на несвоевременные выплаты и тяжёлые условия службы на фронте. Иностранцы, принимающие участие в конфликте, сталкиваются с ещё более жестокими реалиями и настоящим произволом.