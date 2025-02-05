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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Еще один взрыв в украинском военкомате

15:56 1072

Взрыв прогремел в помещении ТЦК в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области Украины.

Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали российских агентов, которые устроили взрыв возле здания военкомата в украинском Павлограде. В результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

До этого взрыв прогремел в здании ТЦК в украинском Ровно. Тогда погиб один человек, еще 6 были ранены. 

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