Еще один взрыв в украинском военкомате
15:56 1072
Взрыв прогремел в помещении ТЦК в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области Украины.
Ранее Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали российских агентов, которые устроили взрыв возле здания военкомата в украинском Павлограде. В результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.
До этого взрыв прогремел в здании ТЦК в украинском Ровно. Тогда погиб один человек, еще 6 были ранены.
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