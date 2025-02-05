Госкомитет на видеоконференции с диаспорской молодежью

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своей речи затронул роль молодежи в диаспорской деятельности. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе государства выросло молодое поколение, приверженное национальной идеологии, способное к интеграции с передовой молодежью мира. Подчеркнул, что сегодня азербайджанская молодежь прилагает все усилия в деле укрепления общества, опирающегося на национально-духовные ценности, предпринимает важные шаги, направленные на сохранение и пропаганду богатого культурного наследия.

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал по случаю 2 Февраля – Дня азербайджанской молодежи видеоконференцию участников летних лагерей диаспорской молодежи. В видеоконференции, проведенной в рамках "Года Конституции и суверенитета", приняли участие более 200 представителей молодежи из 51 страны.

По словам Ф.Мурадова, ежегодно при поддержке комитета и ФПАД в различных регионах Азербайджана организуются летние лагеря, в которых участвуют сотни представителей азербайджанской, а также зарубежной молодежи.

На встрече был показан видеоролик о проведенных до сих пор летних лагерях диаспорской молодежи.

Затем состоялись дискуссии вокруг объявленного года "Конституции и суверенитета", а также других тематических вопросов: "2 Февраля – День азербайджанской молодежи", "Молодежная политика Aзербайджана", "Роль летних лагерей в сетевом взаимодействии диаспорской молодежи", "Стратегические цели и задачи" и пр.

Ламан Тарвердиева, получающая образование в Японии, член Союза архитекторов Японии, отметила, что летние лагеря диаспорской молодежи вызывают большой интерес, и высказала предложения по организации лагерей и дальнейшему расширению специализированных форумов.

Джавид Рагимли, изучающий международное право в Кембриджском университете, рассказал о путях повышения эффективности информационных кампаний, связанных с Азербайджаном на международном уровне. В ходе видеоконференции выступили представители азербайджанской молодежи, представляющие 30 стран, их идеи и предложения были встречены с интересом. Активисты выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за чуткое отношение и заботу об азербайджанцах мира, подчеркнули, что всегда будут рядом с Азербайджаном – и в радости, и в горе.

Отметим, что на сегодняшний день летние лагеря диаспорской молодежи были проведены в Шеки, Шемахе, Шуше, Нахчыване и Лачине.