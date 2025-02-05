Саакашвили не поддержал никто

Парламент Грузии проголосовал за создание комиссии «по расследованию преступлений времен Михаила Саакашвили». Проект постановления поддержали 83 депутата, против не высказался никто.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не помиловала Михаила Саакашвили из-за угрозы вынесения новых приговоров: «Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы «Грузинская мечта» вынесла новый приговор до его освобождения».

В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где был задержан и обвинен в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года его перевели в частную клинику «Вивамед» в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья, где он находится до сих пор.