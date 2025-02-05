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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Турция начнет обсуждать с США отмену санкций

16:55 626

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что с марта Анкара намерена начать обсуждать с Вашингтоном перспективу отмены антитурецких ограничений, в том числе в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Попадание Турции под санкции в соответствии с законом [CAATSA], принятым в Соединенных Штатах, не соответствует нашим союзническим отношениям и несовместимо с духом союзничества двух стран НАТО. От этого нужно избавиться. Мы еще не начали над этим работать. Как вы знаете, Сенат, Конгресс недавно сформированы, недавно начала работать и новая администрация Белого дома. Некоторые министерства начнут работать позже. Это особенности США. Скоро мы начнем работать над этим вопросом. Начиная с марта, эти темы будут активно обсуждаться», - сказал он в интервью агентству Anadolu.

В связи со вступлением в должность президента Дональда Трампа Фидан отметил, что «перед американской администрацией открывается новая страница, но надо посмотреть, останутся ли на этой странице старые или будут новые записи». «Как вы знаете, с ушедшей администрацией велась очень интенсивная дипломатическая работа, особенно в последние полтора года. Снова заработал механизм стратегического партнерства, был достигнут прогресс по некоторым вопросам», - отметил министр.

В отношении Анкары ранее были введены ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» из-за покупки ЗРС С-400. Были введены санкции в отношении Секретариата оборонной промышленности и некоторых его руководителей.

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