Birbank Private продолжает предоставлять своим клиентам эксклюзивные услуги и уникальные привилегии. В сотрудничестве с компаниями PASHA Travel и Visa Birbank Private представляет новые возможности, добавленные к карте Birbank Miles Dark, что делает путешествия более комфортными и выгодными для любителей путешествий.

Теперь пользователи карты Birbank Miles Dark могут использовать накопленные мили при оплате через PASHA Travel не только на покупку авиабилетов, но и на бронирование отелей, туров, доступ в CIP/VIP-залы, услуги быстрого прохождения контроля, визовую поддержку и аренду автомобилей. Владельцы карты также получают доступ к услугам роскошного трансфера, скидкам и консультациям по вопросам путешествий в таких городах, как Абу-Даби, Дубай и других.

Одним из нововведений стали подарочные карты для клиентов. Теперь клиенты могут дарить своим близким карты Visa Infinite, которые объединяют в себе все преимущества Birbank Private и предлагают кэшбэк или мили в качестве бонусов.

Кроме того, клиенты Birbank Private могут не только пользоваться привилегиями сервиса Visa Concierge, но и обратиться к своим персональным менеджерам для заказа этих услуг через ассистент-сервис. Эта услуга предоставляет клиентам преимущество онлайн-доступа к различным услугам, таким как трансфер, ускоренное прохождение контроля и доступ в CIP-залы.

Все эти новшества были представлены клиентам на мероприятии под лозунгом «Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!» Мероприятие началось с вступительной речи члена Правления Birbank и Главного директора по корпоративным продажам Фарида Гидаятзаде, после чего продолжилось презентациями Руфата Багирова, Главного директора по доходам PASHA Travel, Нурлана Гаджиева, Директора и регионального менеджера Visa в Азербайджане, и амбассадора бренда Андрея Бурлуцкого. Представители подробно рассказали гостям о преимуществах продукта и ответили на их вопросы. Также было объявлено об открытии нового филиала Birbank Private для обслуживания клиентов.

Birbank, для которого удовлетворение потребностей клиентов является главным приоритетом, теперь будет предоставлять персонализированные банковские услуги под брендом Birbank Private. Birbank Private — это эксклюзивный сервис, предлагающий клиентам индивидуальный подход, надежное управление финансами и высокий уровень поддержки для удовлетворения их финансовых потребностей комфортно и эффективно.

Более подробную информацию о сервисах Birbank Private можно получить на сайте: https://private.birbank.az/.