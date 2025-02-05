В Агдере обнаружили армянские боеприпасы

В ходе проведения инженерных работ на территории в Карабахском регионе были обнаружены боеприпасы, принадлежавшие армянским вооруженным формированиям и незаконным армянским вооруженным отрядам, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии на территории Агдеринского района были конфискованы 1 СВД, 1 РПК-74М, 1 АК-74М, 1 ручной гранатомет, 2 прибора ночного видения и 1 глушитель для автомата.

На освобожденных территориях продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.