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Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли

17:24 1577

Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил о «молдавских землях» в Украине, которые якобы хотят разделить между собой европейские политики.

Додон отреагировал на недавнее заявление ультраправого пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску и его территориальные претензии относительно украинских земель, которые «когда-то вернутся в Румынию».

«Хочу сделать замечание некоторым политикам Европейского союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически они молдавские, некоторые из них», – заявил экс-президент Молдовы.

По его словам, на этих землях сейчас проживают «сотни тысяч молдаван, которые разговаривают на молдавском языке». Он добавил, что у Молдовы «забрали статус морского государства».

«Во-вторых, это нас, советскую Молдову, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева», - сказал Додон.

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