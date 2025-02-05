Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба Е.Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения.

Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку к ней избрана мера пресечения в виде «передачи под надзор полиции».

Кроме того, в настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Отметим, что бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.