USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции

Инара Рафикгызы
17:39 1652

Экс-судья Краснодарского краевого суда России Елена Хахалева, арестованная в Баку, передана под надзор полиции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба Е.Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения.

Решением суда от 4 февраля 2025 года мера пресечения в виде ареста в отношении Е.Хахалевой была отменена, и прокуратурой Хазарского района Баку к ней избрана мера пресечения в виде «передачи под надзор полиции».

Кроме того, в настоящее время рассматриваются документы об экстрадиции Е.Хахалевой, поступившие в Генеральную прокуратуру Азербайджана от Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Отметим, что бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
18:17 1539
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 5235
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
18:53 296
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
15:26 3292
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят все еще актуально
10:04 8271
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы обновлено 18:33
18:33 1645
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
17:55 1620
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
17:39 1653
Мухтар Бабаев потерял портфель министра
Мухтар Бабаев потерял портфель министра обновлено 17:34
17:34 3132
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
17:24 1582
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
16:55 1732

ЭТО ВАЖНО

Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
18:17 1539
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 5235
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
18:53 296
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
15:26 3292
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят все еще актуально
10:04 8271
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы обновлено 18:33
18:33 1645
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
17:55 1620
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
17:39 1653
Мухтар Бабаев потерял портфель министра
Мухтар Бабаев потерял портфель министра обновлено 17:34
17:34 3132
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
17:24 1582
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
16:55 1732
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться