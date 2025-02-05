США пошли на Иран
Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп пока не дал «зеленый свет» военной операции против Ирана, предпочтя максимально усилить экономическое давление на Тегеран. После переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп подписал специальный указ об ужесточении антииранских экономических и политических санкций.
По мнению аналитиков, поддержание максимального давления на Иран с возможным подрывом режима аятолл посредством массовых протестов внутри Исламской Республики станет основой иранского трека политики Вашингтона на ближайшие четыре года.
Указ Трампа направлен на сведение к нулю экспорта иранской нефти, а также на дальнейшее ужесточение санкций против банковского и финансового секторов этой страны, чтобы полностью перекрыть Тегерану доступ к экспортным доходам.
Президентский указ фактически отменяет политику администрации Байдена по смягчению санкций против Ирана. При 46-м президенте США Ирану, по существу, разрешалось продавать нефть на 50 миллиардов долларов в год. То есть, либо санкции США применялись не в полной мере, либо Вашингтон сознательно «не замечал» крупные поставки иранской нефти в Китай.
Теперь же, согласно указу Трампа, экспорт иранской нефти станет практически невозможным.
Санкции будут распространяться не только на танкеры, перевозящие иранскую нефть, но и на порты, принимающие эти грузы, а также на нефтеперерабатывающие заводы и трейдеров, занимающихся ее продажей. Кроме того, Министерство финансов США усилит санкции против банковско-финансового сектора ИРИ, чтобы исключить возможность попадания доходов от продажи «черного золота» в распоряжение Тегерана.
Указ Трампа направлен не только на дальнейшее ужесточение антииранских санкций, но и на повышение их эффективности. То есть, наряду с уже действующими ограничениями, усилится контроль за их соблюдением, а все возможные пути обхода санкций будут жестко пресекаться.
Белый дом заявил, что, в соответствии с президентским указом, Министерство финансов разработает новые санкции и пересмотрит действующие, которые не применялись администрацией Байдена-Харрис.
Международным компаниям, а также «судоходным, страховым и портовым операторам», предписано прекратить любую деятельность, которая может усилить энергетический сектор Ирана. В Госдепартаменте США будут отменены текущие санкционные исключения для Ирана, включая те, которые давали Тегерану доступ к глобальным финансовым сетям.
По данным Белого дома, генеральному прокурору США поручено «расследовать, пресечь и привлечь к ответственности» финансовые сети Ирана, включая те, которыми управляют «подставные группы внутри Соединенных Штатов».
В информационном бюллетене, предоставленном Washington Free Beacon, Белый дом заявил, что данная директива формализует политику США, согласно которой «Ирану следует отказать в ядерном оружии и производстве межконтинентальных баллистических ракет».
Кроме того, террористическая сеть Ирана должна быть нейтрализована, поскольку Соединенные Штаты разрабатывают план противодействия агрессивной разработке теократическим режимом современных ракет.
Подписав указ, Трамп назвал принятые меры «очень жесткими» и пообещал, что никогда не позволит Ирану получить атомную бомбу.
Государственные СМИ Исламской Республики уже назвали указ президента США «болезненным», подчеркнув, что, как и в прошлом, Иран «не намерен становиться на колени» перед санкциями.
По данным правозащитной группы United Against Nuclear Iran, за время президентства Джо Байдена Иран получил в обход санкций от продажи нефти более 140 миллиардов долларов. Основным покупателем был Китай, которому нефть продавалась по цене ниже рыночной.
«Китай оказался спасителем Тегерана, продолжая ежедневно импортировать миллионы баррелей иранской нефти, - заявил еще до победы Трампа на выборах представитель United Against Nuclear Iran. - Объем поставок, вероятно, даже превысил тот, что был до введения американских санкций».
Андреа Страйкер, сотрудница аналитического центра Foundation for Defense of Democracies, отметила, что за четыре года администрация президента Байдена практически не применяла санкции против нефтяной отрасли ИРИ. В результате Тегеран использовал полученные доходы для поддержки террористических структур ХАМАСа, «Хезболлы» и йеменских хуситов, финансируя их атаки на Израиль и международные торговые суда.
Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе визита в Вашингтон премьер-министр Израиля обратится к Трампу с просьбой предоставить Израилю оружие для удара по подземным военным объектам Ирана.
Но, судя по утечкам в прессу, вместо военной операции президент США предпочитает максимально ужесточить санкции против Исламской Республики.