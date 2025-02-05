США пошли на Иран

Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп пока не дал «зеленый свет» военной операции против Ирана, предпочтя максимально усилить экономическое давление на Тегеран. После переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп подписал специальный указ об ужесточении антииранских экономических и политических санкций. По мнению аналитиков, поддержание максимального давления на Иран с возможным подрывом режима аятолл посредством массовых протестов внутри Исламской Республики станет основой иранского трека политики Вашингтона на ближайшие четыре года. Указ Трампа направлен на сведение к нулю экспорта иранской нефти, а также на дальнейшее ужесточение санкций против банковского и финансового секторов этой страны, чтобы полностью перекрыть Тегерану доступ к экспортным доходам.

Президентский указ фактически отменяет политику администрации Байдена по смягчению санкций против Ирана. При 46-м президенте США Ирану, по существу, разрешалось продавать нефть на 50 миллиардов долларов в год. То есть, либо санкции США применялись не в полной мере, либо Вашингтон сознательно «не замечал» крупные поставки иранской нефти в Китай. Теперь же, согласно указу Трампа, экспорт иранской нефти станет практически невозможным. Санкции будут распространяться не только на танкеры, перевозящие иранскую нефть, но и на порты, принимающие эти грузы, а также на нефтеперерабатывающие заводы и трейдеров, занимающихся ее продажей. Кроме того, Министерство финансов США усилит санкции против банковско-финансового сектора ИРИ, чтобы исключить возможность попадания доходов от продажи «черного золота» в распоряжение Тегерана. Указ Трампа направлен не только на дальнейшее ужесточение антииранских санкций, но и на повышение их эффективности. То есть, наряду с уже действующими ограничениями, усилится контроль за их соблюдением, а все возможные пути обхода санкций будут жестко пресекаться.

Белый дом заявил, что, в соответствии с президентским указом, Министерство финансов разработает новые санкции и пересмотрит действующие, которые не применялись администрацией Байдена-Харрис. Международным компаниям, а также «судоходным, страховым и портовым операторам», предписано прекратить любую деятельность, которая может усилить энергетический сектор Ирана. В Госдепартаменте США будут отменены текущие санкционные исключения для Ирана, включая те, которые давали Тегерану доступ к глобальным финансовым сетям. По данным Белого дома, генеральному прокурору США поручено «расследовать, пресечь и привлечь к ответственности» финансовые сети Ирана, включая те, которыми управляют «подставные группы внутри Соединенных Штатов». В информационном бюллетене, предоставленном Washington Free Beacon, Белый дом заявил, что данная директива формализует политику США, согласно которой «Ирану следует отказать в ядерном оружии и производстве межконтинентальных баллистических ракет». Кроме того, террористическая сеть Ирана должна быть нейтрализована, поскольку Соединенные Штаты разрабатывают план противодействия агрессивной разработке теократическим режимом современных ракет.