Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы
18:33 1654
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, Шахназ Гусейнова (Бейляргызы) задержана в связи с необходимостью проведения следствия.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку Шахназ Бейляргызы.
Об этом в соцсетях сообщили ее родственники.
Отмечается, что в ее квартире был проведен обыск. Предположительно, задержана журналистка по делу Toplum TV.
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