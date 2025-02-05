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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы

обновлено 18:33
Инара Рафикгызы
18:33 1654

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, Шахназ Гусейнова (Бейляргызы) задержана в связи с необходимостью проведения следствия. 

* * * 18:18

Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку Шахназ Бейляргызы.

Об этом в соцсетях сообщили ее родственники.

Отмечается, что в ее квартире был проведен обыск. Предположительно, задержана журналистка по делу Toplum TV.

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