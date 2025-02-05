Фейк о госперевороте

Сообщения о перевороте в Кабуле оказались фейком. У кого-то чешутся пальцы, причем этот зуд становится временами просто нетерпимым. В итоге появляются сообщения типа недавнего: «Прямо сейчас в Кабуле происходят драматические события - в эмирате происходит политический переворот и смена руководства в стране. Противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних». Основания – сообщения неких мутных источников, причем более-менее достоверных ссылок не может привести даже британская Guardian. А все строится на том факте, что Сираджуддин Хаккани, лидер «кабульских», слишком задержался в ОАЭ. И по мнению «экспертов по Афганистану», отправился в изгнание. А когда вернулся – то это как раз железобетонное доказательство, что он произвел успешный переворот.

«Сираджуддина Хаккани встречают в Кабуле. Он только что вернулся из Дубая. Гвардия эмирата торжественно встречает его. Хаккани - следующий глава государства», - передает источник, заслуживающий очень серьезного внимания. По словам которого, «эмир Талибана маулави Хайбатулла Ахундзада уже объявлен невменяемым». А затем следуют масштабные, не побоюсь это слова, выводы: «Противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних. Несомненно, победа Хаккани - это новая победа Америки в Афганистане. Вашингтон уже несколько месяцев продвигал интригу с поощрением переворота внутри Талибана и передачи власти в группировке и стране в руки клана Хаккани». Ни больше - ни меньше, да и чего мелочиться. Что примечательно – никаких объективных доказательств этому не приводится. Вот просто захотелось нескольким масс-медиа написать, что это вот именно так – и написали. А потом это мнение, по тем или иным причинам, подхватили другие «эксперты по Афганистану» - и все закрутилось… И информационное пространство, где из без того масса мусора и того, что называется «белым шумом», оказалось заполнено новой сенсацией, которая стоит не больше, чем бумага, на которой написана, – да еще гонораром тому «орнитологу-любителю», который выпустил эту утку.