Фейк о госперевороте
Сообщения о перевороте в Кабуле оказались фейком.
У кого-то чешутся пальцы, причем этот зуд становится временами просто нетерпимым. В итоге появляются сообщения типа недавнего: «Прямо сейчас в Кабуле происходят драматические события - в эмирате происходит политический переворот и смена руководства в стране. Противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних».
Основания – сообщения неких мутных источников, причем более-менее достоверных ссылок не может привести даже британская Guardian. А все строится на том факте, что Сираджуддин Хаккани, лидер «кабульских», слишком задержался в ОАЭ. И по мнению «экспертов по Афганистану», отправился в изгнание. А когда вернулся – то это как раз железобетонное доказательство, что он произвел успешный переворот.
«Сираджуддина Хаккани встречают в Кабуле. Он только что вернулся из Дубая. Гвардия эмирата торжественно встречает его. Хаккани - следующий глава государства», - передает источник, заслуживающий очень серьезного внимания. По словам которого, «эмир Талибана маулави Хайбатулла Ахундзада уже объявлен невменяемым».
А затем следуют масштабные, не побоюсь это слова, выводы: «Противостояние между «кандагарскими талибами» и «кабульскими талибами» (хакканистами), кажется, завершается победой последних. Несомненно, победа Хаккани - это новая победа Америки в Афганистане. Вашингтон уже несколько месяцев продвигал интригу с поощрением переворота внутри Талибана и передачи власти в группировке и стране в руки клана Хаккани». Ни больше - ни меньше, да и чего мелочиться.
Что примечательно – никаких объективных доказательств этому не приводится. Вот просто захотелось нескольким масс-медиа написать, что это вот именно так – и написали. А потом это мнение, по тем или иным причинам, подхватили другие «эксперты по Афганистану» - и все закрутилось… И информационное пространство, где из без того масса мусора и того, что называется «белым шумом», оказалось заполнено новой сенсацией, которая стоит не больше, чем бумага, на которой написана, – да еще гонораром тому «орнитологу-любителю», который выпустил эту утку.
А всего-то и нужно – изжить в себе чувство стыда за то, что уже где-то в 20-й раз за последние пару лет набираешь текст о «начале гражданской войны между хакканистами и кандагарцами». Причем делаешь это регулярностью раз в 1-2 месяца.
Да, Мохаммад Аббас Станикзай действительно регулярно летает в ОАЭ, где у него живут близкие родственники и бизнес, с которого он, кстати, регулярно отчисляет 10% в пользу Афганистана. Да, он действительно там задерживается, поскольку правильное управление активами - не личными, а в целом, афганскими – дело не быстрое и требует времени.
Да, внутренние противоречия в элитах Афганистана присутствуют. Но одновременно с этим у «кандагарских» и «кабульских» есть инструменты для того, чтобы эти противоречия сглаживать и не доводить до каких-то конфликтов, которые опять свалят Афганистан в кровавое кружево гражданской войны.
Афганцы навоевались. Досыта. И теперь хотят только одного: мира, мира и еще раз мира – пусть и такого, который не всех устраивает. А уж инклюзивность и некие права, в том числе права женщин, это последнее, что их беспокоит. «Просто оставьте нас в покое, остальное мы сделаем сами» - так звучит их призыв к международному сообществу, которое постоянно «озабочено ситуацией».
Дайте Афганистану покой – просто для того, чтобы он сам разобрался со своими проблемами. Страна, где ставили свои неудачные эксперименты две сверхдержавы, СССР и США, вполне этого заслужила. А тишина – как будем надеяться, самая благоприятная обстановка, чтобы родилось что-то, которое в итоге всех обрадует. Если этому не мешать.