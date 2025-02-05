Почему не состоялся бой между Илоном Маском и Марком Цукербергом

Глава UFC Дэйна Уайт на подкасте Такера Карлсона рассказал о причинах, по которым не состоялся бой Илона Маска с Марком Цукербергом, планировавшийся в римском Колизее, пишет Sport24.ru.

«История с боем Илона Маска против Марка Цукерберга была вполне реальной, я плотно участвовал в этом. Активно вел переговоры, разговаривал по часу и с Илоном, и с Марком каждый вечер, обсуждал все и с итальянским правительством.

Но в итоге договориться не удалось. Не сошлись в том, в какой весовой категории пройдет бой, что разрешено делать, что запрещено», - приводит слова Уайта Dexerto.