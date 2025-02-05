Трудовые пенсии в Азербайджане проиндексируют

Согласно распоряжению, Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2025 года.

Индексация будет осуществлена в соответствии с годовым темпом роста средней ежемесячной номинальной заработной платы за 2024 год, определенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Для пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, индексация будет проведена с учетом этих надбавок.

Кроме того, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен будут проиндексированы суммы материальной помощи, включенные в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, а также суммы пенсионного капитала, учтенные в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц до 1 января 2025 года.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.