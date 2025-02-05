USD 1.7000
EUR 1.7643
RUB 1.6887
Подписаться на уведомления
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
Новость дня
Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Трамп отправил в Индию военный самолет с нелегалами

18:42 520

Американский военный самолет с нелегальными индийскими мигрантами на борту в среду днем прибыл в город Амритсар на севере Индии, сообщила 5 февраля газета The New York Times со ссылкой на Министерство обороны США.

Это первый случай в истории депортаций США, когда для этих целей используется военно-транспортная авиация.

«Министерство обороны США подтвердило в среду, что самолет C-17 ВВС США приземлился около 3:30 утра по восточному времени в Амритсаре, Индия»,— говорится в материале NYT.

Точное количество мигрантов, которые прибыли в Индию, неизвестно. Газета The Times of India сообщила о 104 мигрантах. А местный новостной портал India Today со ссылкой на источники написал, что на борту находились 205 человек.

Ранее агентство Blooomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Индии выразили готовность сотрудничать с Белым домом в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США. 

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.

Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
18:17 1569
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 5247
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
18:53 309
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
15:26 3296
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят все еще актуально
10:04 8277
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы обновлено 18:33
18:33 1667
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
17:55 1637
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
17:39 1666
Мухтар Бабаев потерял портфель министра
Мухтар Бабаев потерял портфель министра обновлено 17:34
17:34 3156
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
17:24 1591
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
16:55 1741

ЭТО ВАЖНО

Фейк о госперевороте
Фейк о госперевороте комментарий по горячим следам
18:17 1569
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют!
Трамп разрушает и Женевские конвенции: народы выселяют! главная тема
12:23 5247
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ
Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ новость дополнена
18:53 309
Когда дубина не у тебя одного
Когда дубина не у тебя одного война миров
15:26 3296
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят
Трамп шокирует мир: США захватят Газу, сделают из нее «Ривьеру Ближнего Востока», а палестинцев выселят все еще актуально
10:04 8277
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы
Задержана журналистка Шахназ Бейляргызы обновлено 18:33
18:33 1667
США пошли на Иран
США пошли на Иран новая точка отсчета
17:55 1637
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
Экс-судья Краснодарского суда под надзором бакинской полиции
17:39 1666
Мухтар Бабаев потерял портфель министра
Мухтар Бабаев потерял портфель министра обновлено 17:34
17:34 3156
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
Экс-президент Молдовы выразил претензии на украинские земли
17:24 1591
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
Турция начнет обсуждать с США отмену санкций
16:55 1741
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться