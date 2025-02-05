Трамп отправил в Индию военный самолет с нелегалами

Американский военный самолет с нелегальными индийскими мигрантами на борту в среду днем прибыл в город Амритсар на севере Индии, сообщила 5 февраля газета The New York Times со ссылкой на Министерство обороны США.

Это первый случай в истории депортаций США, когда для этих целей используется военно-транспортная авиация.

«Министерство обороны США подтвердило в среду, что самолет C-17 ВВС США приземлился около 3:30 утра по восточному времени в Амритсаре, Индия»,— говорится в материале NYT.

Точное количество мигрантов, которые прибыли в Индию, неизвестно. Газета The Times of India сообщила о 104 мигрантах. А местный новостной портал India Today со ссылкой на источники написал, что на борту находились 205 человек.

Ранее агентство Blooomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Индии выразили готовность сотрудничать с Белым домом в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США.

20 января Дональд Трамп в своей первой речи на посту президента США пообещал немедленно остановить незаконную миграцию и начать процесс экстрадиции «миллионов мигрантов». В тот же день он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за обстановки на южной границе страны.