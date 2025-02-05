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Вслед за США и Аргентина выходит из ВОЗ

новость дополнена
18:53 311

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. 

Об этом заявил официальный представитель правительства республики Мануэль Адорни.

«Хотел бы проинформировать, что президент Аргентины Хавьер Милей проинструктировал главу МИД Херардо Вертейна о выходе Аргентины из Всемирной организации здравоохранения», - сказал Адорни на пресс-конференции.

Среди причин он назвал в первую очередь «глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии» COVID-19. 

21 января американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ВОЗ. Сообщалось, что выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран. Согласно указу Трампа, США приостанавливают передачу любых средств ВОЗ, а также отзывают всех сотрудников и подрядчиков, работающих в ВОЗ. 

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