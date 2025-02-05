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Крупнейшая криптобиржа уходит из России

19:09 1097

В связи с санкциями Евросоюза против России крупнейшая криптобиржа Deribit больше не может принимать в качестве клиентов граждан России и жителей России, за исключением особых случаев, сообщила платформа.

Команда биржи криптодеривативов уточнила, что ее материнская компания является голландской, поэтому она обязана соблюдать санкции ЕС, передает РБК.

Deribit — крупнейшая биржа по торговле криптовалютными опционами. По данным The Block, на эту биржу приходится большая часть объемов торгов этими инструментами. Она была одной из самых популярных торговых платформ среди россиян. Доля посещений из России в 2024 году на Deribit составила в среднем 8%. Для российских компаний исключений на бирже не будет, они не смогут пользоваться услугами платформы, говорится в объявлении.

Биржа была основана в 2016 году в Нидерландах. В 2020 году Deribit покинула Евросоюз. Причиной переезда стала директива ЕС, обязывающая криптоплатформы идентифицировать своих клиентов. Deribit назвала такую политику неприемлемой, так как это препятствует свободной торговле и требует значительных затрат. С тех пор сообщалось, что штаб-квартира платформы находится в Панаме.

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