Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»

Официальный представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

М.Подоляк прокомментировал синхронность последних заявлений Белого дома и Кремля по ситуации в Украине, вероятность переговоров президентов России и Украины, перспективу установления режима прекращения огня…

Сколько продлится война? И почему Россия превратилась в опасную силу для Украины и народов бывшего СССР?

Смотрим интервью Э.Фатуллаева с М.Подоляком.

Не забудьте подписаться на наш YouТube-канал.