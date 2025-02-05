Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»
19:13 1779
Официальный представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
М.Подоляк прокомментировал синхронность последних заявлений Белого дома и Кремля по ситуации в Украине, вероятность переговоров президентов России и Украины, перспективу установления режима прекращения огня…
Сколько продлится война? И почему Россия превратилась в опасную силу для Украины и народов бывшего СССР?
Смотрим интервью Э.Фатуллаева с М.Подоляком.
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