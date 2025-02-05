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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Официальный представитель президента Украины: «Зеленский не сядет с Путиным за стол переговоров»

беседы Эйнуллы Фатуллаева
Отдел информации
19:13 1779

Официальный представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно ответил на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

М.Подоляк прокомментировал синхронность последних заявлений Белого дома и Кремля по ситуации в Украине, вероятность переговоров президентов России и Украины, перспективу установления режима прекращения огня…

Сколько продлится война? И почему Россия превратилась в опасную силу для Украины и народов бывшего СССР?

Смотрим интервью Э.Фатуллаева с М.Подоляком.

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