При организации PASHA Holding в Азербайджане впервые состоялся региональный юридический форум LEGIS

5 февраля 2025 года успешно завершился юридический форум под названием LEGIS, организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями. Форум объединил ведущих юристов, экспертов и лидеров в области юриспруденции. Данное мероприятие является первым мероприятием подобного формата в Азербайджане, собравшее государственных чиновников, представителей частного сектора, а также около 500 профессионалов юридической сферы.

Основной целью форума стало укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами в области права, создание платформы для обмена знаниями между профессионалами данной сферы, обсуждение ключевых законодательных реформ и анализ существующих правовых пробелов. В церемонии открытия форума приняли участие министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов, начальник отдела законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики Гюндуз Каримов, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также директор по правовым и комплаенс-вопросам группы PASHA Holding Айтадж Гасымова. Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов высоко оценил значение форума: «Впервые в нашей стране проводится юридический форум такого масштаба, и для нас большая честь выступать его инициатором и организатором».