Новые детали в деле убийства Саркисяна

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российские оперативники установили личность предполагаемого соучастника преступника, устроившего взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб бизнесмен Армен Саркисян.

Предполагаемый соучастник преступления объявлен в федеральный розыск. Какой-либо информации о нем, а также о его роли в преступлении источник агентства не сообщил.

Взрыв в «Алых парусах» произошел утром 4 февраля. В результате погибли три человека — Армен Саркисян, его охранник и сам преступник (предположительно, он был смертником). Приоритетной версией преступления следствие считает передел сфер влияния, сообщали источники государственных информагентств.

Саркисян — бизнесмен и руководитель «федерации бокса ДНР». Его считают криминальным авторитетом из близкого окружения экс-президента Украины Виктора Януковича и создателем батальона «АрБат».