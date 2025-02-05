Имамоглу грозит семь лет

Прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение в отношении мэра Экрема Имамоглу по делу об оскорблении прокурора города. Ему грозит до семи лет и четырех месяцев лишения свободы, сообщает телеканал CNN Türk.

В конце января надзорное ведомство начало расследование в отношении Имамоглу, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), за резкие высказывания в адрес прокурора, которое следователи посчитали оскорблениями и угрозами для него и его семьи. 31 января стамбульский мэр давал показания в прокуратуре по данному делу, а также по другому, возбужденному по обвинению в оказании давления на следствие.

Имамоглу возглавляет мэрию Стамбула с 2019 года, повторно избран на этот пост в марте прошлого года на выборах в местные органы власти.