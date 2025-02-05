«Карабах» - самая проигрывающая команда Европы

Футбольный клуб « Карабах » потерпел в нынешнем еврокубковом сезоне 10 поражений. Это больше, чем у какой-либо другой команды, выступавшей или продолжающей выступление в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций сезона 2024/25.

По девять проигрышей в пассиве минского «Динамо» и североирландского «Ларна», по восемь - у шведского «Мальме», швейцарского «Янг Бойз», словацкого «Слована», латвийской РФШ и валлийского ТНС.

С учетом квалификации «Карабах» провел в этом евросезоне 14 матчей, в которых одержал 4 победы и потерпел 10 поражений. Были обыграны гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:0, 5:0), а также болгарский «Лудогорец» (7:2) и норвежский «Буде-Глимт» (2:1).

Чемпион Азербайджана проиграл все тому же «Лудогорецу» (1:2), а еще загребскому «Динамо» (0:3, 0:2), лондонскому «Тоттенхэму» (0:3), «Мальме» (1:2), амстердамскому «Аяксу» (0:3), французскому «Лиону» (1:4), шведскому «Эльфсборгу» (0:1), румынскому ФКСБ (2:3) и греческому «Олимпиакосу» (0:3).

В результате команда Гурбана Гурбанова с 3 очками заняла последнее 36-е место в основной стадии Лиги Европы, имея худшую среди всех участников разницу забитых и пропущенных мячей - 6-20.

Помимо этого, «Карабаху» никак не удается прервать серию домашних поражений, которая достигла уже шести. Последняя домашняя победа была одержана 30 июля над гибралтарцами.