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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Зеленский уверен: русские не смогут вытеснить ВСУ из Курской области

20:23 617

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российским войскам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области, а это влияет на другие участки фронта.

Как передает УНИАН, об этом президент Украины сказал на брифинге после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

Зеленский отметил, что завтра будет ровно полгода очень важной операции ВСУ на Курском направлении: «И вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению».

Зеленский подчеркнул: «Мы там стабильно держим ситуацию, и мы будем ее держать и дальше. Там большие потери у россиян, очень большие. Они их занижают очень сильно…».

Президент Украины уверен, что «они (РФ) не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время точно с этой территории. И это как магнит держит их 60 тысяч на сегодня, может, больше уже военных на Курщине. Только на этом направлении…».

Также президент отметил, что самым сложным направлением на фронте являются Покровское и Кураховское направления: «Все силы там у врага. Это там, где им еще удается - говорю «еще», потому что знаю, что очень наши воины пытаются все это сбить, эту инициативу, которая у них осталась именно там на востоке. Это единственное, где у них осталась эта инициатива».

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