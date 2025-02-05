Россия применит ядерное оружие, если нападут на Беларусь

Российское ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Беларуси, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран.

Об этом говорится в договоре с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.