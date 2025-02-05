Россия применит ядерное оружие, если нападут на Беларусь
Российское ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Беларуси, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран.
Об этом говорится в договоре с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.
Согласно договору, ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Беларуси ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, «а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности».
Стороны рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств. В частности, в случае агрессии против одной из стран вторая страна Союзного государства незамедлительно предоставляет по согласованию президентов необходимую военную, военно-техническую и иную помощь после официального обращения.