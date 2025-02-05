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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт
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Лицом к лицу с членом Ставки: без помощи США Украина не удержит фронт

Мирный план Трампа представят на следующей неделе

20:48 206

Администрация президента США Дональда Трампа может представить план по прекращению войны РФ против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14−16 февраля, сообщает Bloomberg.

Согласно источникам издания, план будет представлен спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.

Собеседники издания отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения или в каком формате они пройдут.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США разделились мнения по поводу прекращения войны РФ против Украины. Часть команды Трампа выступает за давление на Москву для остановки продвижения России, такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Но есть и те, кто выступает за сокращение помощи Украине. NBC не уточняет, кто в команде Трампа поддерживает данную идею.

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