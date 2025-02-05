Мамедъяров и Раджабов вышли в 1/4 финала, Мамедзаде сенсационно проиграла

В бакинском бизнес-центре Landmark проходят мужской и женский чемпионаты Азербайджана по шахматам.

Впервые в истории в чемпионате страны принимают участие все сильнейшие шахматисты, в том числе Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Ранее они никогда не играли вместе в чемпионате Азербайджана.

Оба успешно прошли стадию 1/8 финала и вышли в четвертьфинал. Мамедъяров обыграл Фарида Аббасова (2:0) и сыграет с победителем пары Ниджат Мамедов - Магомед Мурадлы. Тут пока ничья, все решится завтра на тай-брейке.

Раджабов одолел Намика Гулиева (1,5:0,5). В четвертьфинале его соперником будет сильнейший в противостоянии Эльтадж Сафарли - Вугар Асадли.