Мамедъяров и Раджабов вышли в 1/4 финала, Мамедзаде сенсационно проиграла
В бакинском бизнес-центре Landmark проходят мужской и женский чемпионаты Азербайджана по шахматам.
Впервые в истории в чемпионате страны принимают участие все сильнейшие шахматисты, в том числе Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Ранее они никогда не играли вместе в чемпионате Азербайджана.
Оба успешно прошли стадию 1/8 финала и вышли в четвертьфинал. Мамедъяров обыграл Фарида Аббасова (2:0) и сыграет с победителем пары Ниджат Мамедов - Магомед Мурадлы. Тут пока ничья, все решится завтра на тай-брейке.
Раджабов одолел Намика Гулиева (1,5:0,5). В четвертьфинале его соперником будет сильнейший в противостоянии Эльтадж Сафарли - Вугар Асадли.
Также стадию 1/8 финала удачно преодолели Рауф Мамедов, обыгравший Вугара Расулова (1,5:0,5), и Айдын Сулейманлы, взявший верх над Риадом Самедовым (1,5:0,5). Их соперники определятся соответственно в парах Ахмед Ахмедзаде - Васиф Дурарбейли и Ниджат Абасов - Мисретдин Искендеров.
В женском турнире в четвертьфинал уже пробились Сабина Ибрагимова, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Зейнаб Мамедъярова и Говхар Бейдуллаева.
Гюнай Мамедзаде сенсационно уступила во второй партии Лале Гусейновой (рейтинг - 1972) и будет вынуждена завтра играть с соперницей на тай-брейке. Продолжается борьба и в паре Нармин Кязымова - Тюркян Мамедъярова.
Напомним, изначально в мужском турнире принимали участие 26 шахматистов, в женском - 16 шахматисток. Чемпионат проходит по так называемой олимпийской системе с выбыванием. В каждом раунде соперники играют две классические партии. Если они не выявляют победителя, то проводится тай-брейк.
Общий призовой фонд чемпионата - 90 тысяч манатов: 60 тысяч у мужчин и 30 тысяч у женщин. Чемпионы получат соответственно 20 тысяч и 10 тысяч.