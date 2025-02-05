Путин назвал «очень сложной» ситуацию в Курской области
20:55 1879
В Курской области сложилась «очень сложная ситуация», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном.
«Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами встречались и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная, и самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются», - сказал президент РФ.
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