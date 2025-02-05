Дело о подбитом самолете AZAL: Азербайджан готовит обращение в международный суд

В отчете было указано, что самолет Embraer 190-100 IGW с регистрационным номером 4K-AZ65, выполнявший регулярный рейс J2-8243 из Баку в Грозный, столкнулся с потерей сигнала GPS в воздушном пространстве России, включая район аэропорта Грозного. Из-за неблагоприятных погодных условий экипаж не смог выполнить вторую попытку посадки и принял решение вернуться в Баку. После этого на бортовом самописце (CVR) были зафиксированы два посторонних звука с разницей в 24 секунды. Анализ данных CVR и FDR показал, что через 4 секунды после первого звука отказала третья гидравлическая система, через 6 секунд — первая, а еще через 21 секунду — вторая, что привело к полному выходу их из строя. Осмотр самолета выявил многочисленные пробоины и повреждения фюзеляжа, зафиксированные на фото- и видеоматериалах. Повреждения обнаружены в задней части самолета, на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, левом крыле и левом двигателе. В отчете отмечается, что эти повреждения возникли в результате воздействия внешних объектов, при этом признаков столкновения с птицами не выявлено. Также найдены и изъяты сторонние объекты, не принадлежащие самолету, фотографии которых включены в отчет.

В отчете указывается, что в 05:13:32 основные системы управления воздушным судном были потеряны, в 05:21:42 координирующий диспетчер сообщил Грозному о начале операции «Ковер». Однако экипаж самолета не мог знать о ней заранее, что указывает на попытку сокрытия информации со стороны российских властей, замечает агентство.

«Несмотря на эти факты, российские официальные лица, эксперты и СМИ продолжают отрицать свою причастность к инциденту и пытаются возложить вину на экипаж. Подобная тактика напоминает ситуацию с малазийским Boeing 777, сбитым в 2014 году над Донбассом, за что Москва до сих пор не признала ответственности. Между тем в Грозном, в военной части в поселке Ханкала, продолжается расследование. По имеющейся информации, огонь по самолету был открыт именно с территории этой военной базы. Азербайджанские власти располагают сведениями о лицах, отдавших приказ и совершивших выстрелы, а также о типе оружия. Несмотря на наличие всех этих фактов, доказательств и улик, попытки России направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж вызывают глубокое сожаление», - говорится в публикации АПА.

В расследовании, помимо Казахстана, участвуют также эксперты из Азербайджана, России и страны-производителя самолета — Бразилии. Все факты, отраженные в предварительном отчете, известны и российской стороне.

«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне. Как уже отмечалось, в распоряжении Азербайджана находятся фрагменты ракеты «Панцирь-С», которой был сбит самолет. Формируется доказательная база, собираются факты и улики, ведется подготовка к обращению в международный суд. Тем не менее, двери для диалога с Россией остаются открытыми. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам», - говорится в материале.