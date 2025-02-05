Зеленский не уверен, удержит ли Украина территории без помощи США

Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не уверен», что Украина сможет удержать свои территории без американской помощи.

По его словам, которые приводят украинские СМИ, в самом начале войны Украина уже была без такой поддержки, «и ситуация была очень тяжелой».

Зеленский сказал, что «не хочет даже фантазировать», что может произойти, если США откажутся помогать ВСУ. «Это очень рискованно. То, что это точно ударит по нашей силе, по нашим возможностям защищать страну. Мы станем слабее, и сможем ли мы удержать свои позиции – я не уверен», – заявил президент Зеленский.

Он уточнил, что в данный момент Украина получает военную помощь от США в полном объеме и что сокращения американской поддержки нет.