В Лиссабоне умер Карим Ага Хан IV, миллиардер и филантроп

Принц Карим Ага-Хан IV умер в окружении семьи в Лиссабоне, сообщила основанная им организация Aga Khan Development Network. Кто станет его преемником, пока неизвестно.

В Португалии в возрасте 88 лет скончался принц Карим Ага-Хан IV — миллиардер, филантроп и духовный лидер исмаилитов-низаритов, чья родословная, по преданию, ведет к пророку Мухаммеду, сообщает BBC.

Принц Карим аль-Хусейни (Ага-Хан IV — это его официальный титул) был другом короля Великобритании Карла III и покойной королевы Елизаветы II. Британский монарх, насколько известно, опечален новостями о смерти принца и лично связался с его семьей, чтобы выразить соболезнования. Именно Елизавета II присвоила Кариму аль-Хусейни ненаследственный титул Его Высочества в 1957 году.

В 2008 году Forbes оценил состояние Карима аль-Хусейни в 1 млрд долларов США. Частично это унаследованное богатство, но Ага-Хан IV также успешно занимался бизнесом в самых разных сферах, включая разведение лошадей и развитие курортной зоны на итальянской Сардинии.

Карим аль-Хусейни вел роскошный образ жизни. У него был частный остров на Багамах, суперъяхта и личный самолет. В то же время основанные им некоммерческие организации, входящие в Aga Khan Development Network, занимаются благотворительной деятельностью в беднейших странах мира. Они управляют сотнями больниц, образовательных и культурных проектов, отмечает BBC. Основанная Ага-Ханом IV Nation Media Group стала одной из самых больших независимых медиаорганизаций в восточной и центральной Африке.

Его родители — британская светская львица Джоан Ярд Буллер и принц Али Салман-Хан, сын 48-го лидера исмаилитов Ага-Хана III. Свое детство Ага-Хан IV провел в Найроби (Кения). Затем учился в Швейцарии в Institut Le Rosey — самой дорогой школе-интернате мира на тот момент. Карим аль-Хусейни поступил в Массачусетский технологический университет и хотел заниматься наукой, но его дедушка Ага-Хан III был против. В итоге он поступил в Гарвард и специализировался на истории ислама. В 1957 году, после смерти Ага-Хана III, 20-летний Карим аль-Хусейни стал Ага-Ханом IV. Ага-Хан III завещал передачу титула своему внуку, хотя по традиции наследником должен был стать отец или дядя Карима аль-Хусейни. Однако духовный лидер исмаилитов решил, что на роль его преемника лучше подойдет молодой человек, выросший в новое время — время атомной физики и других значительных изменений. Из-за этого Карима аль-Хусейни стали называть «имамом атомного века».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Ага-Хана IV «символом мира, терпимости и сопереживания в нашем неспокойном мире».